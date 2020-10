Selena Gomez partage l’initiative de Michelle Obama avec ses fans !

Selena Gomez est engagée dans la campagne pour la présidence des USA. D’ailleurs, elle vient de partager un post de Michelle Obama ! Selena Gomez est très engagée dans la campagne des élections américaines. D’ailleurs, elle vient de partager un post de Michelle Obama. Rien que ça !

En effet, à 28 ans, la star est productrice, actrice, chanteuse, mais aussi business woman ! Impressionnant, non ! Eh oui, rien que cette année, Selena Gomez a sorti son nouvel album Rare, a produit le film The Broken Hearts Gallery, a joué dans Only muders in the building, et a aussi lancé sa marque de makeup Rare beauty. Trop génial !

Mais même si elle est overbookée, la jeune femme reste très engagée. D’ailleurs, elle vient de recevoir l’hispanic heritage award de 2020 pour son impact sur culture ! Trop cool, non ? Mais la jolie brune s’implique aussi dans la campagne pour les élections aux USA. Eh oui, Selena Gomez fait souvent des appels aux votes ! Et elle a bien raison !

D’ailleurs, dans sa Story Insta, la chanteuse a partagé une publi de Michelle Obama. Sur son compte Insta, Michelle Obama a partagé une vidéo plutôt originale incitant au vote ! En effet, l’ex-première dame a posté une vidéo montrant un échange de messages entre plusieurs membres d’une conversation nommée «Voting squad».

Dans cet échange de SMS, Michelle Obama demande à son équipe d’inciter le plus grand nombre d’américains à se rendre aux urnes ! Et forcément, cette vidéo postée par l’ex première dame, a plu à Selena Gomez. Et pour cause, la chanteuse incite ses fans à aller voter depuis le début de la campagne ! Eh oui !

Alors forcément, la jolie brune a partagé cette vidéo dans sa Story, afin de sensibiliser encore plus ses fans ! Et, pour être honnête, elle a raison d’utiliser sa notoriété pour défendre la démocratie. Nous, en tout cas, on trouve son post génial ! Et vous, que pensez-vous de sa publi ?