Selena Gomez : la chanteuse américaine réalise un sublime maquillage très naturel

David ne pouvait pas cacher son enthousiasme en décrivant comment il avait rencontré la légende américaine du hip hop, Nas, et a continué à travailler sur un album.

Davido a été engagé dans une interview avec Reece Parkinson sur BBC Radio 1Xtra où il a parlé de sa rencontre avec Nas et de la façon dont ils ont pu enregistrer une chanson dans un court laps de temps.

Dans ses propres mots: «Tout dans cet album est vraiment arrivé avec la Grâce de Dieu et c’était juste de la chance. J’étais à l’un des studios de Hitboy en train de travailler et je me suis dit «laissez-moi aller aux toilettes très vite». J’utilise la salle de bain et en sortant je me lave les mains et je regarde à ma droite et je vois juste Nas. Histoire vraie!

«Il était comme ‘Es-tu Davido?’ et je suis comme «Ouais». C’était fou. «Je suis retourné au studio pour enregistrer et je regarde derrière moi et je vois juste Nas entrer en studio, il se cogne la tête.

»J’ai demandé« Pensez-vous que vous pouvez me donner un verset? et il a accepté. 15 minutes plus tard, le couplet était terminé. Deux jours plus tard, nous avons tourné la vidéo et c’était incroyable».