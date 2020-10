Selena Gomez : la chanteuse a montré sa cicatrice, la princesse Eugenie salue

La princesse Eugenie trouve que Selena Gomez a fait quelque chose de «super cool» en montrant la cicatrice laissées par sa transplantation du rein.

«Je trouve ça super cool de la part de Selena Gomez de montrer qu’elle a confiance en elle et ce qu’elle a traversé», a écrit la fille du prince Andrew dans une Story Instagram (publiée par Insider) relayant le post initial de la chanteuse de Rare.

Selena Gomez avait en effet partagé une photo d’elle en maillot de bain, ouvrant une jambe pour montrer la cicatrice que lui a laissé sa greffe d’un rein.

«Quand j’ai eu ma transplantation du rein, je me souviens qu’il m’était très difficile de montrer ma cicatrice. Je ne voulais pas que ça soit sur les photos, donc je la couvrais. Aujourd’hui, plus que jamais, j’ai assez confiance en moi et en ce que j’ai traversé… Et j’en suis fière», avait-elle expliqué en légende.

Une grande cicatrice sur la colonne vertébrale

Ce sujet touche personnellement la princesse Eugenie. La jeune femme était atteinte d’une scoliose étant enfant, qui a nécessité une intervention chirurgicale. Depuis l’âge de 12 ans, la petite-fille de la reine d’Angleterre a une grande cicatrice sur la colonne vertébrale.

Pour son mariage en 2018, elle a souhaité porter une robe échancrée dans le dos, afin de la montrer. C’était, comme elle l’avait expliqué dans l’émission britannique This Morning, un hommage «à ceux qui ont pris soin de moi et une façon de me tenir aux côtés des jeunes gens qui vivent la même chose».

Deux ans plus tard, la princesse Eugenie est toujours autant engagée. En conclusion de sa publication saluant le courage de Selena Gomez, elle a écrit : «Soyons fier de notre singularité».