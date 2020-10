Selena Gomez clashée par un ami de Justin Bieber : Ses fans sont furieux et prennent sa défense

La veuve du Dahishikan et de sa fille Rafna courent un grand danger de mort d’après les dernières nouvelles sur les réseaux sociaux. Très préoccupée par la situation Emma Lohoues pose une action saluée par ses fans.

«Je pense avoir échappé à la mort», titrait le tabloïd ivoirien first magazine le vrai en citant Carmen Sama, la veuve d’Arafat dj. Selon le média, Carmen a reporté avoir été cambriolée et menacé de mort :

«Hier j’ai dû quitter le pays avec ma fille Rafna vu la situation. Par la grâce de DIEU, nous sommes bien arrivées…. Troishommes habillés en costumes et armés ont débarqué chez moi la nuit. Ils ont défoncé la porte de ma chambre pour avoir accès à mon coffre-fort, ils ont tout pris chez moi.

Ces hommes ont dit à mon petit frère qu’ils ne sont pas des voleurs et qu’ils sont venus pour Rafna et moi, ils ont ajouté ensuite que leur mission a échoué vu qu’ils nous ont pas trouvé…», avait déclaré Carmen Sama au first magazine.

La triste nouvelle avait alarmé et inquiété les fans de Carmen dont une qui a demandé à l’actrice Emma Lohoues de protéger maman de Rafna. «Emma svp chercher à protéger Carmen et sa fille, on a cambriolé chez elle et menacé de les tuer, fait quelque chose», a dit un internaute à Emma Lohoues sur Facebook.

Selon Emma, elle est informée de la situation et qu’elle a contacté Carmen. L’actrice a rassuré que les choses vont aller pour le mieux. «Je sais, je l’ai eu, ça va aller», a-t-elle répondu. La réponse d’Emma a été saluée par ses fans qui ont apprécié qu’elle se soucie pour la femme de son ex, Carmen Sama.