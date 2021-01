Sekou Nkrumah décrit Rawlings comme un homme assoiffé de sang, voici pourquoi

Fils du premier président du Ghana, le Dr Kwame Nkrumah, Sekou Nkrumah a raconté certaines des actions du défunt ancien président, Jerry John Rawling, affirmant qu’il était un homme sanguinaire.

Il a dit que Rawlings était comme un tonneau vide qui tourne sa bouche comme l’ancien président américain, Donald Trump.

Dans un article qu’il a publié sur Facebook, Sekou Nkrumah, selon lequel Rawlings a trahi l’idée du coup d’État du 4 juin 1979 après avoir organisé le coup d’État du 31 décembre 1981 qui a renversé le gouvernement du Dr Hilla Limman.

«Jetons l’hypocrisie légendaire ghanéenne et parlons clairement. Cet homme était un homme très méchant, et ce n’était pas un type gentil! Beau oui, dans sa jeunesse. Charismatique? Bien sûr, il l’était, et il pouvait faire couler sa bouche comme tous les autres barils vides, y compris Trump!», le message lit.

«Il a trahi le 4 juin lors de la mise en scène du coup d’État de 1981 parrainé par la Libye, et il s’est trompé sur la scène révolutionnaire! Après avoir critiqué le FMI et la Banque mondiale, il a fait demi-tour et les a adoptés, et dans le processus a révélé son manque de références socialistes», a-t- il ajouté.

«JJ était aussi un homme violent et sanguinaire», a-t- il décrit le chef militaire. Pour rappel, le fondateur du National Democratic Congress (NDC) est devenu le chef du pays de 1979 à 2001. Après avoir dirigé la junte militaire en 1992, Rawlings est devenu président élu du Ghana.