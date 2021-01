Sébastien Ajavon aux Béninois : «…jamais je n’ai été si présent dans vos cœurs »

A travers un post sur sa page facebook intitulé « Merci au peuple Béninois », ce 19 janvier 2021, à l’occasion de son anniversaire, l’opposant Sébastien Ajavon s’est adressé aux Béninois. Il leur a fait la promesse de se tenir à leurs côtés pour les grands rendez-vous de l’histoire du pays. Ci-dessous le message.

Merci au peuple Béninois

« Il y a dans ce qui me lie à chaque Béninoise et à chaque Béninois une affection profonde et une fraternité que rien ne viendra jamais trahir.

En ce jour où Dieu me fait grâce d’une année de plus, j’ai reçu de chacun et de tous le témoignage que même loin, jamais je n’ai été si présent dans vos cœurs.

Je vous fais la promesse que nous serons toujours côte à côte aux rendez-vous de l’histoire et qu’il n’y aura sur notre chemin aucune peur assez grande pour nous empêcher de dire ensemble LIBERTÉ.

En mon nom propre et au nom de ma famille, je vous

remercie infiniment ».

AJAVON Sébastien Germain