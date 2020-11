Scène de fin de règne : plusieurs chaînes d’info coupent l’allocution de Donald Trump pour “un tissu de mensonges”

Des médias d’information ont interrompu le discours du président-candidat, qui reprenait des «fake news» diffusées par ses soutiens.

Cela ressemble à une fin de règne. Alors qu’il prenait la parole pour la première fois depuis la nuit de l’élection présidentielle américaine, jeudi 5 novembre (vendredi 6 novembre en France), Donald Trump a multiplié les fausses allégations en direct. Le nombre de mensonges était tel que MSNBC, NBC News et ABC News ont décidé d’interrompre la diffusion du président américain, estimant qu’il faisait de la désinformation.

L’autre fait marquant, les deux candidats à la présidentielle américaine multiplient les déclarations fracassantes. Donald Trump s’annonce vainqueur et demande le recomptage des voix. Des élus républicains semblent se désolidariser de leur leader. Les premières fissures apparaissent entre Donald Trump et son clan d’un côté, et des membres du parti républicain de l’autre.

La déclaration de victoire de l’actuel président, alors même que le dépouillement était toujours en cours, a choqué les élus. Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine, s’est exprimé : «Déclarer la victoire, c’est différent d’attendre le décompte final des voix». Ajouter l’absence du vice président à ses côtés. Ce qui semble montrer l’isolement peu à peu de Donald.

Alors que le dépouillement des voix se poursuit, Donald Trump a notamment déclaré, depuis la Maison Blanche, qu’il gagnait «facilement» si «les votes légaux» étaient comptés, mais que si l’on incluait «les votes illégaux», les démocrates pouvaient «essayer de nous voler l’élection». Très vite, la chaîne MSNBC a stoppé sa diffusion en direct.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020