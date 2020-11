Scandale Sidiki Diabaté : le chanteur entre la vie et la mort en prison

Le chanteur malien Sidiki Diabaté derrière les barreaux depuis quelques semaines ne se trouve pas vraiment dans tout ses états. Annoncé malade il y a quelques jours, sa santé se détériore de jour en jour.

Sidiki Diabaté a récemment été cité dans une affaire de violences conjugales sur son ex compagne, Mamacita Sow. Tout est parti en effet de la publication de plusieurs photos présentant le corps tuméfié de la jeune dame sur la toile.

La victime n’est pas passée par quatre chemins pour pointer du doigt le chanteur malien comme en étant l’auteur de ces blessures. Bien qu’ayant affirmé que ces photos datent de plus d’un an, la belle Mamacita a porté plainte, et l’artiste, lui, a été mis aux arrêts, puis déféré à la prison centrale de Bamako depuis le 24 septembre 2020.

Les nombreuses manifestations organisées pour réclamer la libération du Prince de la Kora, se sont avérées infructueuses car l’artiste est toujours en prison dans l’attente de son procès. Après plus d’un mois passé en prison, la santé de Sidiki Diabaté n’est pas au beau fixe.

C’est en tout cas ce qui ressort d’un communiqué publié samedi sur sa page Facebook. «Sidiki Diabaté est malade depuis plusieurs semaines. Depuis deux jours, son état s’est complétement dégradé. Il est sous perfusion à Mca.

Depuis le 8 octobre, une demande d’hospitalisation venant du régis et de l’infirmerie de la Mca, appuyée par un médecin, a été soumis aux juges pour constater l’état de santé de Sidiki et l’insuffisance de soins en prison», mentionne la dite.

Cette note déplore également la situation dans laquelle se trouve le chanteur malien. «Un détenu n’a-t-il pas droit à la santé ? De surcroit quelqu’un qui n’a pas été auditionné. Donc sa version des faits n’a pas été entendue. Il est emprisonné depuis le 24 septembre dernier. Aucune écoute de fond n’a été faite. Aujourd’hui, nous voulons savoir ce qui se passe».