Scandale sexuel : L’Excès brise enfin le silence et s’explique sur la vidéo porno gay

Le rappeur Eminem vient de rentrer dans l’histoire avec un nouveau record. Il a franchi le cap des 20 milliards de streams toutes plateformes confondues.

Il y a quelques jours, Eminem s’est offert un nouveau millésime dans sa carrière en dépassant le milliard de streams sur Spotify avec Lose Yourself, un de ses plus gros hits. En effet, cela fait environ une semaine que le rappeur est entré un peu plus dans l’histoire de la musique moderne et particulièrement dans celle de l’ère de streaming.

Sur Twitter, les statistiques impressionnantes du rappeur ont été communiquées. Il a franchi le cap des 20 milliards de streams toutes plateformes confondues et devient ainsi le quatrième artiste à passer cette barre symbolique après Drake, Ed Sheeran et The Weeknd.

Même si musicalement le rappeur de Détroit a été quelque peu contesté ces dernières années par une frange du public, son succès reste toujours au sommet et ces récents faits d’armes le démontrent.

Une avancée incroyable puisqu'il n'a pas publié le moindre projet musical. Pourtant, le célèbre rappeur Eminem continue d'être au-devant de la scène à 47 ans. D'ailleurs, ces dernières semaines, il a été cité à plusieurs reprises dans les médias après le relai d'une de ses prestations sur scène en 1996, soit trois ans avant le succès de son premier album chez Aftermath, The Slim Shady LP.