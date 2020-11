Scandale d’infidélité : un réceptionniste brise un couple avec un appel téléphonique

Un couple de marié vient de s’effondrer suite à un coup de fil du réceptionniste d’hôtel. La femme prend son mari en plein acte.

Yamoussoukro, l’employé d’un hôtel, a été la source d’un énorme scandale qui a éclaté avant-hier, samedi 14 novembre 2020 dans cet hôtel. L’employé a été renvoyé par ses patrons pour avoir informé une femme de l’adultère de son époux.

L’émotion et les sentiments d’affiliations sont des choses à bannir dans les milieux professionnels. Et surtout quand il s’agit de travailler dans un hôtel, la discrétion et le professionnalisme doivent doublement être de mise.

Pendant qu’il était en service avant-hier aux environ de 16 heures en tant que réceptionniste dans un hôtel situé dans le quartier huppé Abla Pokou sis à Yamoussoukro, un homme que nous avons nommé Alex (nom d’emprunt) aperçoit le mari de l’une de ses connaissances dans l’hôtel avec sa voiture.

À bord de cette voiture, se trouvait une femme, c’était la maîtresse de monsieur Kouamé (nom d’emprunt), le conducteur de la voiture. Monsieur Kouamé et sa maîtresse entraient tous deux dans l’hôtel.

Alex le réceptionniste sidéré de voir le mari de celle pour qui il semblait de toute évidence accorder beaucoup de valeur et d’attachement décida de ne pas garder sa langue liée. Il passe un coup de fil à la femme de monsieur Kouamé qui se rendit en quelques minutes sur les lieux.

Arrivée à l’hôtel, Alex donne le numéro de la chambre à madame Kouamé. Ensuite, une houleuse dispute qui se mua en un véritable scandale avait lieu dans l’hôtel. Les hôtes de l’hôtel sortaient tous pour assister à cette hilarante et désagréable scène.

En effet, gênés par le vacarme inouï généré par la pluie d’injures de la part de madame Kouamé qui s’était jetée sur la maîtresse de son mari. C’était une démente scène qui aura duré au moins une demi-heure et causé le départ de certains clients de l’hôtel.

Cependant, Alex, le réceptionniste à la basse de ce scandale dont on ne connaissait pas vraiment les motivations de ce manque de professionnalisme criard, a été renvoyé de l’hôtel.