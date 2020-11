Sara Sálamo répond à ceux qui l’accusent d’avoir mis fin à la carrière d’Isco

Omarosa Manigault Newman affirme que si elle tentait de partir avant de quitter ses fonctions, il trouverait un moyen de la punir.

Les élections aux Etats-Unis pourraient avoir un effet collatéral inattendu: Melania Trump «compte les minutes pour divorcer», a relevé un ancien assistant de la Première Dame déjà agissante.

La défaite de Donald Trump dans une élection qui continue d’être gagnée, même si ses chances ont été anéanties samedi lorsque la Pennsylvanie a cédé ses 20 voix électorales à son rival, pourrait également mettre fin à sa vie de famille, rapporte le Daily Mail.

L’ancienne mannequin est mariée à Donald Trump depuis 15 ans malgré que son mari la «dégoûte», a déclaré la star américaine de l’apprenti Omarosa Manigault Newman.

Selon Star Online , il a déclaré à Lorraine Kelly: «C’est un mariage très étrange. Ce que j’ai observé au cours des 17 dernières années vous rendrait fou. Parfois ils s’aiment, mais parfois elle est repoussée par lui.»

Il est allé plus loin et a mis fin au mariage: «Melania compte chaque minute jusqu’à ce qu’il soit sorti de la Maison Blanche et puisse divorcer». «Si Melania essayait de l’humilier et partait pendant qu’il était en fonction, il trouverait un moyen de la punir.»

En 2016, la réaction de Melania a été rendue publique le soir des élections, lorsqu’elle a fondu en larmes avec un ami: «Elle n’a jamais pensé qu’elle gagnerait». Melania a ensuite mis cinq mois avant de déménager de New York à Washington, affirmant que le fils du couple, Barron, «devait terminer le cours».

Stephanie Wolkoff a ensuite affirmé que ce que Melania faisait réellement était de négocier un accord post-nuptial pour garantir l’héritage de Barron.