Sandia chouchou en rajoute une couche : «Vitale sait qu’elle ne mérite pas ce titre»

Visiblement très déçue de ne pas avoir été vainqueur du prix du meilleur artiste féminin du Coupé Décalé, Sandia chouchou ne cesse de faire montre de sa colère et s’en est prise à Vitale dont elle conteste fortement le titre glané.

Sandia chouchou n’arrive clairement pas à diriger le fait d’avoir vécu une grosse désillusion lors de la cérémonie du PRIMUD édition 2020.

En effet, lors de cette cérémonie de récompenses qui rappelons-le s’est déroulée le dimanche 11 octobre dernier, l’artiste chanteuse Vitale a remporté le trophée de meilleure artiste féminin du Coupé Décalé au grand dam de Sandia chouchou.

Dès lors, cette dernière ne cesse de se plaindre en accusant le comité d’organisation d’avoir fait preuve de mauvaise foi en ce sens où selon ses dires, Vitale sait en âme et conscience qu’elle ne mérite pas ce trophée.

«L’an dernier Bamba Ami Sarah a reçu le trophée de la meilleure artiste coupé décalé 2019 . Vitale m’a appelé pour me signifier que Ami Sarah ne méritait pas cette distinction. Selon ces dires c’était moi qui devrait recevoir ce trophée. Elle m’a même conseillé de ne pas me décourager. J’espère que cette année elle me passera encore un coup de fil. Parceque Vitale sait qu’elle ne mérite pas le trophée de la meilleure artiste coupé décalé 2020 qu’elle vient de recevoir.»

A ainsi lâché la ravissante Sandia chouchou qui a clairement du mal à se mettre au-dessus de cette désillusion.