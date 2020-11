Samuel Eto’o : le Lion indomptable victime d’un terrible accident de voiture (photos)

En Guinée, le chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo a effectué, vendredi 30 octobre, une visite à son bureau sis à Hamdallaye, après plusieurs jours sous le contrôle d’un dispositif sécuritaire installé par le gouvernement.

Accompagné de son avocat et d’un huissier de justice, l’opposant farouche, Cellou Dalein Diallo est allé constater les dégâts effectués dans son bureau lors du blocus installé le pouvoir. « Cette violence exercée contre ma personne et cette destruction opérée dans mes bureaux n’avaient aucune base légale. Je suis frustré de voir mon pays sombré dans une dictature. Alpha Condé, pour faire passer le hold-up électoral qu’il a préparé, a décidé de déclencher une campagne de violences et d’intimidation contre le vrai vainqueur de cette élection », a déploré le chef de file de l’opposition.

Il a accusé la brigade mixte relevant de la Présidence de la République de s’être introduite par la force dans ses bureaux sans aucune base légale. « Ils sont allés au siège du parti. Ils ont mené la même opération. Ils ont détruit tout le système de sonorisation et puis ils se sont installés là », a-t-il dénoncé.

S’agissant du coût des équipements dérobés, le président de l’Ufdg, Cellou Dalein Diallo estime qu’il faudra que les occupants des différentes bureaux touchés, fasse le bilan eux-mêmes et remonter les informations au niveau du bureau exécutif du parti.

A l’en croire, le parti a déjà porté plainte afin que les responsabilités soient situées.