Salah et Mané à nouveau en conflit : «ne me parle pas comme ça», dixit l’égyptien (vidéo)

C’est l’actuelle situation qui intrigue les acteurs du football. Dans un entretien avec Sportbuzzer, Manuel Neuer s’est indigné contre le calendrier imposé aux joueurs. Pour lui, les internationaux sont «à la limite de leur charge de travail».

Les acteurs du cuir rond en ont ras-le-bol et cela se sent. Après la sonnette d’alarme de Pep Guardiola, Jürgen Klopp et de Thiago Silva en Premiere League, c’est au tour de Manuel Neuer en Bundesliga.

Le gardien Mannschaft n’est pas du tout content avec la pression qu’on inflige aux internationaux. Ceci pousse également les différentes phases préparatoires au club à une médiocrité.

«Certains exercices à l’entraînement sont tout simplement impossibles en ce moment. Après les matches, nous faisons de la récupération, ensuite un peu de tactique, le dernier galop la veille du match, et il faut déjà rejouer. On ne fait plus du tout les petits tournois, les mini-matches, ou le travail des duels», a-t-il expliqué et continue.

Cependant, le portier bavarois souhaite que une telle pression objet de plusieurs blessures dans les clubs ne soit plus répétée : «On n’avait encore jamais connu une saison comme celle-là et j’espère qu’on n’en connaîtra plus ! (…) Les joueurs de foot arrivent à la limite de leur charge de travail.»