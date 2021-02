Dans une déclaration à ON Time Sports, le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge a dévoilé son charme à Mohamed Salah qu’il a comme étant le Messi d’Afrique.

Meilleur buteur du championnat anglais avec 15 réalisations, l’ailier egyptiens est l’un des tops de Jürgen Klopp à Liverpool. Mais pas seulement pour lui, à la Bavière, il est aussi admiré par le président du Bayern Munich qui s’intéresse à lui.

«pour le moment, nous n’avons pas l’intention de signer Salah, mais ce serait certainement un honneur de l’avoir» a déclaré le président Karl-Heinz Rummenigge après avoir encensé le joueur.

«À mon avis, Salah est le Messi d’Afrique et bien sûr il a les compétences nécessaires pour jouer dans les meilleures équipes du monde. Ce qu’il a réalisé peut être comparé à ce que Messi et Ronaldo ont fait avec Barcelone et le Real Madrid».

Une déclaration qui fera énormément plaisir à l’attaquant égyptien.