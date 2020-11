Sadique! Il oblige une fillette de 8 ans à coucher avec un chien

Ne soyez pas effrayé ! L’anecdote paraît surprenante mais réelle. Cet homme d’affaire zimbabwéen une semaine avant sa mort aurait acheté son propre cercueil qu’il a tranquillement déposé dans sa chambre avant d’aller heurter un arbre, cause de sa mort.

Le génie «Ginimbi» Kadungure est un homme d’affaires et mondain en Zimbabwe. Il a été victime d’un accident de route ce dimanche 8 novembre 2020, au cours duquel sa voiture de luxe Rolls Royce a heurté de plein fouet une Honda Fit.

Avec l’allure du choc, ce dernier et sa bagnole ont terminé leur course contre un arbre où la voiture s’est enflammée. L’homme d’affaires a rendu l’âme avec trois autres personnes.

Suite a cet accident, il a été constaté que l’homme avait déjà préparé son après sur terre. En effet, un cercueil de luxe a été retrouvé dans l’une de ses chambres.

La photo du magnifique cercueil a été partagée sur les réseaux sociaux et fait actuellement l’euphorie. Ceci étonne plus d’un et l’on se demande la source d’une telle action. Coïncidence, pressentiment ou prédiction ?