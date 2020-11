Sadio Mané : le héros sénégalais !

Et c’est fait ! Le Sénégal participe à la prochaine CAN qui aura lieu au Cameroun et ceci grâce à ce but de Sadio Mané apparu comme sauveur.

Mission accomplie pour les hommes de Aliou Cissé ! Les Sénégalais ont décroché leur billet pour la CAN 2022 ce dimanche soir face au Guinée-Bissau par le leadership de l’attaquant des Reds, Sadio Mané.

Déjà auteur d’un but à l’aller, l’actuel ballon d’or africain s’est offert un second but en match retour à la 82e minute. Ce n’était plus attendu ! Car le Sénégal a connu des ratés et se penchait déjà vers un partage de points, ce qui n’est pas le bon moyen.

Il a fallu ce but salvateur pour que Aliou Cissé et ses protégés enchaînent leur quatrième victoire en autant de matchs dans ces éliminatoires, et être les premiers à se qualifier pour la prochaine CAN dès la 4e journée. Toute la sélection peut dire merci à cet homme.