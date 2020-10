Rumeurs : les dirigeants de Liverpool veulent racheter un autre club européen !

La Ligue des Nations suit son petit chemin. Après les rencontres de ce mardi défavorables pour l’Allemagne et l’Espagne, la France et le Portugal avec beaucoup d’autres grandes équipes se lancent dans la course ce mercredi 14 octobre. Voici le programme complet.

18h00 : Finlande – Irlande

18 h00 : Lituanie Albanie

20h45 : Italie Vs Pays-Bas

20 h45 : Pologne Vs Bosnie-Herzégovine

20 h45 : Angleterre – Danemark

20h45 : Islande – Belgique

20h45 : Croatie – France

20h45 : Portugal – Suède

20 h45 : Norvège – Irlande du Nord

20h45 : Roumanie – Autriche

20 h45 : Écosse – République Tchèque

20h45 : Slovaquie – Israël

20h45 : Russie – Hongrie

20h45 : Turquie – Serbie

20 h45 : Bulgarie – Pays de Galles

20h45 : Estonie – Arménie

20 h45 : ARY – Macédoine Géorgie

20 h45 : Grèce – Kosovo

20 h45 : Moldavie – Slovénie

20h45 : Bélarus – Kazakhstan