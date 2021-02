Royaume-Uni : le prince Philip, époux d’Elizabeth II, hospitalisé «par précaution»

Beyoncé et Jay-Z ont été aperçus à la recherche de style alors qu’ils sortaient pour un repas romantique à Santa Monica, en Californie, le jour de la Saint-Valentin.

Beyoncé, 39 ans, et Jay-Z, 51 ans, ont fait tourner les têtes lors d’une rare sortie le jour de la Saint-Valentin. Le mari et la femme ont passé une soirée en amoureux lors de la visite d’un restaurant à Santa Monica, en Californie, pendant les vacances de l’amour et avaient l’air élégant dans une tenue élégante et confortable.

Bey semblait embrasser l’esprit romantique du jour quand elle portait une veste noire avec des talons rouge vif et des lunettes de soleil assorties, et portait un sac à main rouge.

Jay a opté pour un look plus décontracté dans un sweat à capuche noir, qu’il avait sur la tête et le visage en marchant devant des photographes, un pantalon noir et des baskets noires.

Il portait également un masque noir pour se protéger et protéger les autres du coronavirus. Avant sa dernière sortie avec son mari rappeur, Beyoncé a été stupéfaite dans diverses photos promotionnelles pour sa marque de vêtements de sport, Ivy Park.

La crooner «Irreplaceable» était incroyable dans un body en latex marron sur les photos Instagram qu’elle a publiées le 13 février.