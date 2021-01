Ronaldo : «j’espère jouer encore de très longues années»

Dans un entretien relayé par Canal+, Cristiano Ronaldo a affirmé qu’il n’est pas du tout prêt pour prendre sa retraite.

Avec une année 2020 très richissime en trophée individuel, Cristiano Ronaldo ne se sent pas du tout épuisé. Malgré son âge avancée, il affirme qu’il est apte pour jouer au football.

«l’âge n’est pas important. Le plus important est l’état d’esprit. Pour l’instant ça va, je me sens heureux, en forme, affûté. J’espère jouer encore de très longues années, mais on ne sait jamais en football. C’est ce que je dis aux jeunes, en football on ne sait jamais», a-t-il confié.

Cependant, si quelque chose représente pour lui un blocus dans le devoir de sa passion et le rend triste, c’est bel et bien cette crise sanitaire de coronavirus qui a tout chamboulé, privant les supporters au stade.

Cristiano Ronaldo avait déjà évoqué cette situation à l’orée de la nouvelle année, mais l’a encore abordé dans son entretien : «Je vais être honnête avec vous, je n’aime pas jouer dans des stades vides, c’est comme aller au cirque et ne pas voir de clowns», a-t-il lâché avec franchise.

«Cette pandémie rend les gens fous, mais nous devons faire avec. J’espère que les portes des stades vont bientôt rouvrir. C’était inévitable. On doit faire avec, respecter les règles bien-sûr, mais je n’aime vraiment pas jouer dans des stades vides», a ajouté le meilleur joueur du siècle. Sûrement qu’il n’est pas le seul joueur mécontent.