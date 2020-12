Ronaldo fait l’éloge de Zinedine Zidane !

Dans une interview pour DAZN, l’attaquant vedette portugais a expliqué comment il fait pour étonner plus le monde. Et selon lui, tout est dans la tête.

Le 5 février, il aura 36 ans, mais on ne le sent pas. Cristiano Ronaldo est toujours en forme et fait des choses merveilleuses avec la Juventus de Turin qui lui permet de battre des records. Qu’est-ce qui peut être bien son secret ?

Dans une interview, le centuple ballon d’Or a levé la voile : «J’ai eu une discussion à ce sujet à Dubaï l’été dernier avec Anthony Joshua. À 33 ans, on commence à penser que l’on descend. Je veux rester dans le sport, dans le football. Les gens me regardent et me disent : “Cristiano était un joueur incroyable, mais maintenant il est lent”. Je ne veux pas de cela.»

«Vous pouvez prendre soin de votre corps, mais ce n’est pas le problème. Cela dépend de votre tête, de votre motivation et de votre expérience, ce qui est à mon avis le plus difficile. Dans le sport, on peut gagner en maturité», a-t-il expliqué.