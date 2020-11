Ronaldinho très ému par la disparition de Diego Maradona !

Un triste jour pour les amateurs de football. Diego Maradona, le génie de tous les temps pétri de talents n’est plus. L’homme s’est envolé à sa refuge éternelle. Les hommages se multiplient depuis l’annonce de la nouvelle, comme celui du Brésilien qui s’en est aussi suivi.

Ronaldinho, autre technicien hors pair après avoir appris la nouvelle, a tenu à poster un message sur ses réseaux sociaux pour lui aussi partager sa peine avec les supporters férus du football.

«Mes sentiments sincères à la famille et à tous ceux qui aiment ce génie. Mon ami, mon idole, mon numéro 10, merci pour chaque instant passé en ta compagnie, lors de matches ou de dîners. Nos discussions ont toujours été très spéciales et je garderai avec affection tous les moments passés ensemble sur le terrain, où j’étais présent pour t’admirer et rendre hommage à ta grandeur. Tu m’as inspiré pendant ma carrière et, quand je t’ai rencontré et que nous avons joué ce foot à 5, cela a été une des meilleures nuits de ma vie. J’étais sur le terrain avec mes idoles. Repose en paix, mon idole, je t’aime… Le sorcier des sorciers. Éternel», peut-on lire tristement.