Ronaldinho : l’impressionnante photo de son nouveau métier qui surprend le monde

L’idole brésilienne est impliquée dans une nouvelle entreprise et a surpris le monde avec cette image.

Ronaldinho a été l’un des joueurs les plus célèbres et les plus riches du monde entier un jour. Le non historique.

10 a remporté un titre de Coupe du monde, une Ligue des champions et de nombreux autres titres et distinctions importants, en tant que Ballon D’Or. Dinho a joué pour le FC Barcelone, l’AC Milan et le Paris Saint-Germain, en Europe.

Janvier 2018 a été la date à laquelle le Brésilien a décidé d’annoncer sa retraite du football professionnel. Depuis lors, il a été impliqué dans différentes entreprises, et toutes ne se sont pas bien terminées. En 2020l, j’ai passé du temps en prison, après avoir essayé d’entrer au Paraguay avec des papiers illégaux.

Mais après ce mauvais épisode, Ronaldinho a recommencé sa vie et traverse maintenant un grand moment. Le meneur de jeu a lancé de nouvelles entreprises et la dernière en date est un studio de musique, où il enregistre des chansons pour des artistes et participe même à des clips vidéo.

La dernière image qu’il a téléchargée sur son compte Instagram, le montre à côté de musiciens posant dans une collaboration qu’ils ont faite. Ronaldinho a toujours aimé les fêtes et la musique au cours de sa vie, au point qu’il a parfois eu des problèmes en raison de ce passe-temps qu’il avait.