Ronaldinho avait une fortune de 100 millions de dollars et maintenant il le fait pour gagner plus d’argent

Karim Benzema a donné l’exemple mais un autre joueur a choisi une voiture pour près de 200 mille dollars.

Ce mercredi, le Real Madrid et l’Atalanta disputent le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions au stade Atleti Azzurri de la ville de Bergame à 14h00, heure de Mexico.

L’équipe dirigée par Zinedine Zidane a une bataille difficile ce mardi, puisqu’elle devra affronter la Ligue des champions avec au moins neuf victimes. Quatre d’entre eux font partie de la base de l’équipe, y compris son capitaine et référence, Sergio Ramos qui bien sûr ne fera pas partie du match contre Atalanta.

L’un des principaux sponsors du Real Madrid a décidé de livrer des voitures de luxe aux joueurs de l’équipe principale. Nous parlons d’Audi, bien sûr. Il y avait une situation curieuse concernant la voiture la plus chère et la moins chère choisie par les joueurs. Certains pensaient que ceux qui gagnaient le plus allaient choisir le plus cher pour des raisons d’ego, mais c’était en fait le contraire.

Le jeune joueur uruguayen de 22 ans Federico Valverde, qui alterne sa position de milieu de terrain et est généralement le remplaçant de Luka Modric au Real Madrid, est précisément celui qui a choisi une Audi RSQ8, d’une valeur de 162 mille euros.

Dans le sens opposé est apparu le joueur français Karim Benzema, qui au lieu de remplir son garage avec une autre voiture de luxe, a décidé de choisir une Audi plus modeste qui vaut 60 mille euros. Il semble qu’il ait essayé de donner l’exemple de l’austérité.