Ronald Koeman : bonne nouvelle pour le coach néerlandais du FC Barcelone

Candidat à la présidence de l’écurie blaugrana, Xavier Vilajoana s’est déjà positionné sur l’avenir de Ronald Koeman. Comme il l’a expliqué à AS, il ne compte pas se séparer du coach en place avant la fin de l’exercice 2020-2021.

«Si je veux toujours être président malgré les difficultés du Barça ? Oui, et je suis plus motivé que jamais. Je pense que l’aspect sportif (du club) a besoin de quelqu’un qui sait bien quelles décisions doivent être prises pour revenir aux origines. Et c’est très important. Si cela passe par Ronald Koeman ? Jusqu’à la fin de la saison, c’est sûr. Je crois que les matchs ne sont pas gagnés ou perdus par les entraîneurs, par les joueurs non plus. Le football est une chorale dans tous les sens du terme, y compris pour l’entraîneur. Et à partir de là, c’est le coach qui doit déplacer les joueurs lorsqu’ils jouent. Mais je pense que (Ronald) Koeman est là depuis peu de temps. Il a des qualités que j’apprécie. Il fait confiance aux jeunes, on ne peut pas le nier. Et l’avenir du Barça doit passer par le fait de faire confiance aux jeunes. On a tous un entraîneur en tête et on peut discuter avec tel ou tel joueur, mais ce que je veux dire, c’est que la philosophie de jeu du Barça doit redevenir ce qu’elle était», a précisé Xavier Vilajoana. Voilà un message qui devrait soulager Ronald Koeman.