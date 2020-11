Rohff prend la pose et s’affiche très fier en mode conquérant sur sa motocross

Même en photo, Rohff continue de mettre tout le monde d’accord sur la Toile. Le rappeur du 94 fait alors l’unanimité sur Instagram en mode conquérant sur sa motocross jaune !

Le 19 novembre au soir, le rappeur français a alimenté son feed Instagram d’un tout nouveau cliché inédit. De quoi faire le bonheur de ses nombreux fans !

Le rappeur du 94 apparaît ainsi sur sa motocross jaune avec une paire de lunettes et un sublime ensemble noir. On se croirait dans un film ! La photo envoie du très lourd. Les internautes valident ainsi le cliché à l’unanimité. Et nous aussi d’ailleurs !

Sans surprise, les compliments fusent sous le post de l’artiste. Et ses meilleures punchlines aussi ! «Lève ton cross, ton glock, ou même…», «En calèche, les graines du bitume ont fleuri». On vous laisse donc jeter un œil à la sublime photo de Rohff. Rien n’arrête la machine !