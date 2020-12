Robben : «ma carrière est terminée»

Mohamed Aboutrika, ancien coéquipier de Mohamed Salah s’est confié à BeIn Sport sur la situation et l’avenir de l’Égypte au Liverpool. Et selon lui, Salah ne serait pas à l’aise avec les Reds.

Certes, Il a toutefois exprimé et déclaré qu’il ne prévoyait pas de quitter Liverpool, mais plusieurs ouï-dire l’envoie au FC Barcelone ou au Réal Madrid à cause de sa situation peu confortable avec les Reds. Et il en est de même aussi pour Aboutrika, son ancien coéquipier égyptien, qui pense qu’il n’est pas heureux.

Dans une interview avec BeIn Sports, l’ancien joueur a déclaré avoir parlé avec Salah sur ce point : «J’ai appelé Salah pour parler de sa situation à Liverpool et il est déçu, mais cela n’affectera pas ses performances sur le terrain», a-t-il déclaré.

Ainsi, «Je sais que Salah n’est pas heureux à Liverpool», a-t-il lâché sans réserve. «Il m’a dit les raisons, mais c’est privé et je n’en parlerai pas en public.»

Néanmoins, s’il estime avec certitude que l’attaquant des pharaons n’est pas heureux, l’une des raisons qu’il ne saurait caché est le fait que Salah n’a pas porté le brassard de capitaine en C1 : «Une des choses qui l’ont mis en colère, c’est de ne pas être capitaine contre Midtjylland», a-t-il avoué.

Concernant les rumeurs pour le transfert de Salah au FC Barcelone ou Réal Madrid, Aboutrika pense que : «S’il était un joueur de l’une de ces équipes et qu’il jouait comme il le fait à Liverpool, il aurait déjà remporté le Ballon d’or». Vrai ou faux ?