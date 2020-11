«Riyad aurait aimé jouer ce genre de matches», Djamel Belmadi défend Riyad Marhez

Présent actuellement avec la sélection algérienne, Riyad Marhez peut compter sur le soutien de son sélectionneur, Djamel Belmadi, qui n’est pas inquiet pour l’avenir de son milieu offensif chez les Citizens.

«Pour moi, il n’y a rien d’alarmant. Déjà, si on regarde le nombre de matches qu’il a joué ces derniers temps avec son club, c’est assez conséquent. Et c’était des matches pleins. On aurait aimé le voir jouer et performer sur ce genre d’opposition, malheureusement, c’est aussi les aléas du métier de joueur qui veut qu’il doit faire face à ce genre de situations.

Rester fort et ne pas non plus dramatiser. En tant qu’amoureux du football, Riyad aurait aimé jouer ce genre de matches. Il était déçu et nous aussi. Mais il est heureux à chaque fois de retrouver l’équipe nationale. Je sais qu’il est psychologiquement largement concentré sur le match du Zimbabwe.

C’est quand même le capitaine de cette sélection et a envie de bien faire. C’est un joueur fort de caractère. Il sait faire face à ce genre de situation», a confié le sélectionneur algérien dans la presse locale.

Riyad Marhez n’a pas été convoqué le week-end dernier avec Manchester City lors du choc de Premier League face à Liverpool (0-0).