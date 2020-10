Rihanna très séduisante sur Instagram : elle opte pour un soutien-gorge et culotte jaune fluo

La course au titre de star la plus sexy de la planète se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. Rihanna a embrasé la Toile, encore une fois avec un style à faire baver les internautes.

La chanteuse apparaît sur de nouvelles photos torrides pour sa marque de lingerie, Savage x Fenty en soutien-gorge et culotte jaune fluo. Les admirateurs de la chanteuse sont bouche bée devant ses nouvelles photos en lingerie.

Avec des star comme Megan Thee Stallion, Christina Milian, Normani, la marque Savage x Fenty a de magnifiques ambassadrices. Toutefois, Rihanna s’est lancée, soutenue par plusieurs dizaines de millions d’abonnés.

La créatrice de la marque de lingerie se met en scène sur une nouvelle série photo signée Dennis Leupold. En soutien-gorge et culotte jaune fluo issus de la nouvelle collection Savage x Fenty, Rihanna enchaîne les poses sur une terrasse, sous un soleil radieux.

Ses clichés embrasent la Toile et consolident son statut de sex-symbol. Le coronavirus a freiné l’industrie de la mode, mais pas Rihanna. Car même confinée, la célèbre interprète du tube Pon de Replay a continué à user de son influence pour ses marques, Savage x Fenty, Fenty et Fenty Beauty, grâce à des photos et vidéos torrides publiées sur Instagram.

Voir image

Il faut signaler que toujours sur Instagram, les trois enseignes ont participé au mouvement BlackOutTuesday, le mardi 2 juin 2020.

En effet, elles ont interrompu leurs activités pendant la journée, pour pousser les consommateurs à méditer sur le racisme et l’injustice, des sujets plus que jamais d’actualité depuis la mort de George Floyd, un homme noir mort asphyxié par des policiers lors d’une interpellation en pleine rue.

«On n’achète rien. Et on ne vend rien non plus», écrit @badgalriri.