Rihanna : elle s’affiche dans un look plutôt canon, avec des escarpins AMina Muaddi !

Une fois de plus, Rihanna nous prouve qu’elle ne chôme pas lorsqu’il s’agit de style. L’interprète de S&M nous fait une nouvelle démonstration bon goût. Cette fois-ci, elle associe un total look bleu à des escarpins de luxe. Et il s’agit-là d’une marque plutôt haut de gamme : Amina Muaddi.

Y compris durant la crise de Covid-19, Rihanna ne se laisse pas aller niveau style. Ainsi, elle nous prouve une fois de plus qu’elle est la papesse incontestée en la matière.

Son style a en tout cas fait sensation dernièrement, comme le prouve ces derniers clichés. Des clichés qui nous la dévoilent, certes, affublée d’un masque, mais pas que.

La belle gosse de la Barbade a choisi de se vêtir dans un total look bleu. Un bleu ciel plutôt canon, qui met en avant ses escarpins de marque. Eh oui, la chérie d’A$AP Rocky a ébloui tout le monde avec sa paire de talons griffés Amina Muaddi. Il s’agit d’une designeuse Roumano-Jordanienne.

Pour accessoiriser son look, Riri a également choisi un manteau Chanel de collection. Une pièce vintage datant de 1996 qui sied très bien à ce style, accompagné d’un Masie Wilen et de ses escarpins.

Rihanna s’est ainsi vêtue alors qu’elle allait dîner du côté de Los Angeles, dans l’un de ses endroits favoris. Il s’agit du Giorgio Baldi, un resto dans lequel elle a l’habitude d’aller.

Elle a donc foulé l’entrée du restaurant dans son total look bleu qui se compose d’un crop top et d’un pantalon taille haute. Son manteau Chanel se compose d’un pattern à carreaux rose et bleu.

L’objet de toutes les convoitises : ses escarpins Amina Muaddi, qui est dans la garde robe de la star depuis un petit moment déjà. Plus tôt, elle les portait avec un tout autre style.

Elle s’était parée d’un pantalon de jogging vert, d’un top noir et blanc et d’un bombers en cuir doublé en moumoute ultra oversized. Les escarpins, eux, apportent une touche déstructurée à cette Tour de Babel !

Muaddi décrit ces chaussures comme son accessoire de tous les jours, ce qui semble être le cas, à en juger par ces récents clichés. En tout cas, on ne peut pas dire qu’elle n’apprécie pas de les avoir aux pieds.

Rihanna témoigne donc une fois de plus de son amour pour cette marque, basée à Paris. Elle semble en tout cas en faire la renommée de par ses dernières apparitions.

D’après une interview de Vogue magazine, Riri a commencé à les porter après que le designer Jahleel Weaver lui en a donné un prototype. Force est de constater qu’elle valide toujours autant la paire !