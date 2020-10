Rihanna : après son défilé ravage X, la communauté musulmane menace

Rihanna est accusée d’avoir égratigné la communauté musulmane. C’était à la suite d’un défilé de mode.

C’est une polémique qui fait débat sur Twitter et elle concerne Rihanna et plus précisément son défilé pour sa marque de lingerie Savage X Fenty. En préparation depuis des mois, le spectacle tant attendu était enfin disponible sur Amazon Prime Vidéo ce vendredi 2 octobre.

Après la diffusion du défilé, celui-ci fut encensé par les fans comme on pouvait s’y attendre ! Cependant un extrait a interpellé certains internautes suite à une chanson utilisée dans une partie du spectacle : il s’agit d’un remix d’un hadith islamique ( une communication orale du prophète Mahomet).

Un choix musical qui a déchaîné un torrent de réactions sur le réseau et pour cause : beaucoup d’internautes, membres de la communauté musulmane, se sont sentis offensés et désemparés face à ce qu’ils considèrent comme un blasphème.

Les réactions ont été assez vives, questionnant même la part de responsabilité de la chanteuse et femme d’affaires Rihanna dans ce choix maladroit, en France comme aux Etats-Unis. Des accusations auxquelles la chanteuse barbadienne n’a pas donné suite pour l’instant.

Les excuses de coucou Chloe rejetées

Coucou Chloe, l’actrice à l’origine de la chanson s’est excusée sur la toile. Il dit n’avoir pas cherché à comprendre le sens des mots de la chanson avant de l’utiliser. Il présente donc ses excuses aux musulmans qui se sentent lésés par cette affaire. Cependant, le mercure semble toujours très haut.