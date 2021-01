Rihanna a partagé sa résolution du Nouvel An en posant dans un bikini chaud à la Barbade

Rihanna était absolument magnifique dans sa tenue en or métallique lorsqu’elle a accueilli le début de 2021 lors de son escapade tropicale à la Barbade. Voir la photo et quelle est sa résolution du nouvel an!

Rihanna est prête à faire pression en 2021. La chanteuse et brillante femme d’affaires de 32 ans s’est rendue sur Instagram le 1er janvier pour partager sa résolution du nouvel an.

Mais avant de mentionner l’intention à laquelle elle va s’en tenir cette année, ses fans parlaient de la magnifique tenue qu’elle travaillait à la Barbade.

Rihanna portait un ensemble en or métallisé scintillant, qui comprenait un haut de bikini à décolleté plongeant et une jupe taille haute. La jupe semblait présenter un tissu écrasé et une fente à hauteur de la cuisse remontant la jambe de Rihanna.

Ses chaussures étaient tout aussi féroces. Rihanna arborait une paire de talons avec des lacets remontant sur ses jambes. Les fans ont laissé une série d’émojis de feu et d’émojis de cœur, notant à quel point elle était superbe, alors qu’elle partageait la photo chaude sur Instagram.

Bien sûr, la légende de Rihanna a également touché les fans. «Résolution du nouvel an: faites pression», écrit-elle. Que la légende vague se rapporte à sa vie professionnelle bien remplie ou à son monde privé était totalement à interpréter.

Mais au cours des dernières semaines, les fans en ont appris davantage sur la romance naissante de Rihanna avec un ami de longue date A $ AP Rocky.