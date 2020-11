Rihanna a fait sensation : la chanteuse a dévoilé une photo d’elle en lingerie fine !

Céline Dion a perdu son combat contre son ancien agent, Rob Prinz, qu’elle accusait de toucher une commission bien trop élevée sur son contrat.

Lors d’une audition à la commission du travail de Californie, David Gurley a statué en défaveur de la star canadienne et les termes négociés en 2017 resteront inchangés jusqu’en 2026.

En effet, Prinz avait négocié un nouveau contrat pour la chanteuse en 2017, d’une valeur de quasiment 500 millions de dollars, et l’ancien agent prenait une commission qui variait entre 1,5% et 3% sur chaque concert, qu’il fasse partie de la tournée mondiale ou bien des concerts donnés à Las Vegas. Ainsi, il pouvait toucher jusqu’à 13 millions de dollars.

La commission prélevée par Prinz avait été négociée par René Angélil, son mari décédé en 2016, et est restée inchangée quand Aldo Giampaolo est devenu le nouvel agent de la Canadienne.

Lors de l’audition, il a été révélé qu’après le limogeage de Giampaolo, Prinz a pris les commandes mais ce dernier a été également viré car il refusait de baisser sa commission, la star expliquant qu’il était bien trop payé.

«Je me sens trahie»

Dans un communiqué envoyé à Billboard, la star de 52 ans a déclaré : «René Angélil n’étant pas présent à l’audition afin de me soutenir, je pense que Mr Prinz ainsi que son agence ICM ont profité de la situation pour demander plus d’argent… Je me sens trahie».

Elle a ajouté : «Je ne dis pas que Mr Prinz n’a rien fait pour m’aider mais il s’attribue beaucoup trop de mérite au succès de ma carrière».

Malgré ce revers, la Québécoise va faire appel du jugement afin que son cas soit étudié par un jury d’une plus grande instance.