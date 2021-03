Ricardo La Volpe : l’ex entraîneur a sévèrement critiqué Pep Guardiola

L’attaquant suédois a surpris tout le monde après avoir avoué que le joueur préféré de son fils aîné n’est pas un attaquant, ni un buteur comme son père.

Dans de nombreuses occasions, Zlatan ibrahimovic a avoué que la plus grande idole de sa jeunesse était Ronaldo Nazario, «The Phenomenum». Même le Suédois considère le Brésilien comme le meilleur joueur de l’histoire, devant Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Pendant ce temps, parmi les atouts, Ibra a montré beaucoup d’admiration et de respect pour la star argentine, qu’il considère comme la meilleure d’aujourd’hui.

Alors, peut-être que son fils aîné suivrait ses traces et adorerait aussi Ronaldo ou Messi, mais il s’avère que ce n’est pas le cas. Dans une récente interview avec un journal italien, on a demandé à Zlatan s’il était lui-même la plus grande idole de son petit.

Cependant, sa réponse a surpris non seulement l’intervieweur, mais aussi tous ceux qui lisent ou écoutent ses paroles. Très fermement, il a répondu que ce ne sont ni Cristiano ni Messi, les noms les plus populaires lorsqu’on parle à un enfant aujourd’hui.

Il s’avère même qu’il n’est même pas un attaquant, ni un ailier, ni un milieu de terrain, ni encore moins un buteur. Il est un milieu de terrain défensif, champion du monde et ancien coéquipier de Zlatan lui-même depuis quelques saisons: Gennaro Gattuso.

Précisément, il a raconté qu’il y a quelques jours, le 6 mars, il est entré en contact avec la véritable idole de son petit garçon, Gattuso , pour lui envoyer une surprise pour son anniversaire.

«J’ai entendu parler de Gennaro il y a quelques jours. Je lui ai dit que je devais lui envoyer un message de félicitations pour l’anniversaire de mon fils», a-t-il admis.

Immédiatement, l’intervieweur, très surpris, selon Mundo Deportivo, lui a demandé s’il n’était pas l’une des deux stars du moment. «Ne sont-ils ni Cristiano ni Messi ? Face à cela, l’attaquant vétéran de Milan a répondu sans ambages: «Non, ni Cristiano ni Messi. Gennaro Gattuso».

Actuellement, Zlatan reste actif à 39 ans et à un niveau élevé avec l’AC Milan en Serie A et en Ligue Europa, bien qu’il soit actuellement blessé. De son côté, Gattuso est l’entraîneur de Naples, sixième du tournoi italien et récemment éliminé par Grenade en huitièmes de finale de la Ligue Europa.