Retour des vieux démons : l’affaire Soro bientôt devant le tribunal criminel ivoirien

Le dossier de Guillaume Soro, l’ex-président de l’Assemblée nationale, depuis neuf mois en exil en France faisant l’objet d’un mandat d’arrêt pour complot et tentative d’atteinte contre l’autorité de l’État, sera transmis en vue d’un procès devant le tribunal criminel selon le procureur de la République Richard Adou. Cette annonce a été faite ce mardi 6 octobre.



Le procureur de la République Richard Adou, dans la salle des pas perdus du tribunal d’Abidjan a fait le bilan de l’instruction judiciaire concernant Guillaume Soro et 46 autres suspects, poursuivis dans le cadre de l’enquête sur une tentative présumée de coup d’État.



Si pour huit personnes, dont le député Kanigui Soro et l’ex-candidat à la mairie d’Abobo Tehfour Koné, les cas sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour les délits notamment de trouble à l’ordre public et diffusion de fausses nouvelles, pour dix-neuf autres, les résultats de l’enquête ont conclu à un non-lieu..



Pour Guillaume Soro et les dix-neuf derniers, parmi lesquels ses deux frères Simon et Rigobert Soro, le député Alain Lobognon et Souleymane Koné Kamaraté alias Soul to Soul, pèse la menace d’un procès aux assises, depuis renommées tribunal criminel.



L’avocate Affoussy Bamba Lamine n’est pas épargnée. La conseillère de Guillaume Soro, également en France, dénonce sur RFI «un montage grossier et un dossier truffé de mensonges pour empêcher la candidature de son client à la présidentielle du 31 octobre».

Les vieux démons refont surface au moment où la Côte d’Ivoire a plus que jamais besoin de paix.