Retour de Laurent Gbagbo : Simone Gbagbo refait la peinture de sa maison pour un accueil chaleureux

Comme on pouvait s’y attendre, la délivrance des passeports de l’ex-président, Laurent Gbagbo n’a pas laissé indifférente son épouse, Simone Gbagbo. Au détour d’une visite dans la commune de Yopougon-Kouté, l’ex-première dame s’est réjouie de cette décision des autorités ivoiriennes et révèle qu’elle se prépare bien afin d’accueillir chaleureusement son époux.

L’ancienne députée d’Abobo, Simone Gbagbo prend les dispositions nécessaires pour accueillir triomphalement l’ancien dirigeant ivoirien, Laurent Gbagbo. C’est ce qui ressort de ses confidences, jeudi, aux populations Ebrié dans la commune de Yopougon-Kouté. «Le président est en route, et je suis en train de repeindre les murs de ma maison pour le recevoir», a-t-elle déclaré.

A l’en croire, le retour imminent de Laurent Gbagbo n’est rien d’autre que le fruit de son combat et celui de ses partisans. « J’avais dit à ma sortie de prison que Dieu s’était levé sur le pays, et que de la manière dont je suis sortie de prison, c’est de cette même manière que le Président Laurent Gbagbo allait sortir de prison, ainsi que tous les autres prisonniers politiques et aussi la porte sera ouverte pour le retour des exilés », a-t-elle rappelé. L’ex-première dame, Simone Gbagbo n’a pas manqué d’inviter à la poursuite de la lutte pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés.

Il faut rappeler que la délivrance des deux passeports, un ordinaire et un diplomatique, fait suite à une longue attente de l’ex-président. Même s’il salue cet acte posé par les autorités ivoiriennes qui, selon lui, va dans le sens de l’apaisement, Laurent Gbagbo estime tout de même que c’est un épiphénomène au regard des récents événements qui ont secoué son pays, la Côte d’Ivoire.

Après l’obtention de ses passeports, Laurent Gbagbo envisage de rentrer dans son pays au cours du mois de décembre. A cet effet, le Secrétaire Général du Front Populaire Ivoirien (FPI), Assoa Adou, a été désigné pour approcher les autorités compétentes afin d’organiser son retour dans la quiétude conformément à son statut d’ancien Président de la République.