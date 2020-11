Restitution de biens culturels à l’Afrique : le Sénat veut une instance dédiée

L’actrice, scénariste, réalisatrice, productrice et cinéaste numérique nigériane Omoni Oboli se prépare à nous offrir un autre film à succès, intitulé «Last Year Single».

Oboli, qui se vante de films tels que The Figurine, Anchor Baby, Fatal Imagination, Being Mrs Elliott, The First Lady and Wives on Strike, a déclaré que la nouvelle série est presque prête.

Bien qu’elle n’ait pas encore annoncé la date de sortie, elle a écrit: «ANTICIPER les gars! La série @lastyearsingle de mon nouveau bébé LAST YEAR SINGLE est presque prête pour vous!

Fait avec amour par @dvefilms ❤️

Qui est prêt? Allons-nous fixer une date?

Omoni a étudié à la New York Film Academy et a écrit plusieurs scénarios. Elle est mariée à Nnamdi Oboli et ils ont 3 garçons incroyables ensemble. Le couple a récemment célébré son 20e anniversaire de mariage et la star de Nollywood a écrit une note qui disait:

«Nous avons eu du mal à publier ceci aujourd’hui, mais je suppose que nous avons tous besoin de bonheur. 😊 C’est notre 20e anniversaire de mariage! Ne vous inquiétez pas, même moi aussi je suis choqué!

Comme le temps passe vite! J’avais 21 ans lorsque nous avons eu notre mariage à la cour le 20 janvier 2000. Par notre mariage blanc le 28 octobre, j’avais eu 22 ans et la plupart des gens, même mon père, pensaient que j’étais trop jeune. En y réfléchissant maintenant, j’aurais pu faire la plus grosse erreur de ma vie, mais Dieu m’a donné le meilleur cadeau de @nnamdioboli. ❤️

La meilleure chose qui me soit arrivée est de vous épouser Nnamdi. Tu es vraiment le vent sous mes ailes. Merci de m’aimer inconditionnellement et pour tous les nombreux sacrifices. Je sais que je suis une fille à la tête de noix de coco la plupart du temps, mais tu m’aimes à travers tout ça.

Je t’aime pour l’éternité. ❤️❤️❤️

Que Dieu te garde pour moi et nos garçons. Nous fêterons bientôt! Je ne peux pas attendre 💃🏻💃🏻💃🏻Dieu sait que j’ai besoin de distraction. Merci pour tous les voeux les gars. Je vous aime tous❤️