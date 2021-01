Rencontre qui a le goût d’ultimatum : c’est ainsi que Zinedine Zidane s’est entretenu avec Eden Hazard

Zidane a été très explicite avec le Belge, il lui a demandé un plus grand engagement et une implication maximale avec l’équipe.

L’ entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane est contrarié par son équipe, car le Français veut que le Real Madri d revienne aux premières places du football européen, c’est pourquoi il aurait commencé à rencontrer les joueurs qui continueront dans le projet et à ceux qui sont dans le doute, il leur transmet aussi ses idées principales.

Cependant, la surprise a été la recommandation faite à l’un des joueurs qui étaient considérés comme favoris, de sorte que cette recommandation est devenue une discussion avec un avant-goût d’ultimatum.

Selon des informations locales, Zidane a récemment rencontré Eden Hazard, qui était une demande directe des Français, car on s’attendait à ce que le Belge remplace Cristiano Ronaldo, qui a quitté l’équipe pour rejoindre la Juventus.

En fait, on dit que le joueur qui porte le maillot du Real Madrid avec le numéro 7, aurait plus de responsabilités que la normale. Cependant, les mois ont passé et Hazard n’a pas répondu comme prévu.

Alors, Zidane a été très explicite avec le Belge, il lui a demandé un engagement plus grand et une implication maximale avec l’équipe, sinon, Florentino Perez le vendrait sur le marché d’hiver et continuerait ainsi avec le renforcement de l’équipe.

La faible participation de l’attaquant belge en raison de ses problèmes physiques, a suscité une grande inquiétude au sein du staff technique, car le joueur a coûté 115 millions d’euros à son arrivée et son prix actuel est d’environ 50 millions.

Le conseil d’administration du Real Madrid est donc à la limite de prendre la décision de le vendre avant que le joueur ne continue de dévaloriser. Apparemment, Zidane aurait déjà le remplaçant de Hazard, mais ils attendront de voir comment le joueur belge finira par faire dans le reste de la saison 2020-202.

Si le résultat n’est pas positif, celui choisi pour prendre sa place serait Sadio Mané, le joueur de Liverpool qui avait déjà été précédemment exclu par Zidane mais qui a été écarté, mais qui reprend maintenant la force après la mauvaise performance de Hazard.