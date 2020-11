Regina Daniels taclé pour avoir l’air plus âgée que maman dans la dernière vidéo

La superbe actrice de Nollywood est l’une des personnalités les plus vilipendées du moment. Depuis qu’elle s’est mariée avec son mari milliardaire Ned Nwoko, elle a été forcée de succomber aux trolls après les trolls des fans.

La superbe actrice a récemment publié une vidéo d’elle-même et de sa mère jouant avec son beau fils Munir, mais il semble que de nos jours, tout ce qu’elle publiera entraînera un troll ou un autre.

Après avoir publié la vidéo, un fan a écrit dans la section des commentaires que sa mère avait maintenant l’air plus fraîche qu’elle et a conseillé à l’actrice de commencer à boire plus d’eau. Cet utilisateur de Facebook a également affirmé que la superbe actrice avait maintenant l’air sèche, pouvez-vous imaginer?

Seul le temps nous dira combien de temps l’actrice restera silencieuse devant ces trolls mais à tous points de vue, elle n’a rien fait de mal pour mériter cela sauf en épousant un homme 3 fois son âge.