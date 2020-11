Regina Daniels : son changement de teint net déplaît à un fan qui s’exprime

Fortement critiqué pour son silence au cours de la période électorale en côte d’Ivoire, l’icône nationale du football ivoirien, Didier Drogba se lâche finalement. Le footballeur présent ses condoléances aux familles éploré.

Didier Drogba, est incontestablement l’une des personnalités les plus importantes en Côte d’Ivoire. Silencieux depuis le déclenchement de la crise sociopolitique en Côte d’Ivoire, l’icône nationale du football ivoirien, Didier Drogba, est finalement sorti de sa réserve.

En effet, certains avaient déploré le fait que l’ancien buteur de Chelsea n’ait pas affiché son soutien à l’un des candidats à la présidentielle du 31 octobre dernier. Le footballeur n’a fait aucune sortie officielle sur le sujet, et ceux, malgré les violences qui ont émaillé de ce scrutin, occasionnant ainsi de nombreux morts.

Cependant, ce dimanche 15 novembre, jour de la célébration de la Paix, l’icône nationale du football ivoirien a décidé de rompre le silence. Ainsi, à travers une série de publications sur son compte Twitter, Drogba a présenté ses condoléances pour les nombreux morts enregistrés lors des récentes manifestations, tout en manifestant le désir de voir régner la Paix en Côte d’Ivoire.

«Je profite donc de l’occasion et présente mes sincères condoléances à toute la Côte d’Ivoire pour les pertes en vies humaines récentes. La paix, la paix, rien que la PAIX», a écrit Didier Drogba.

Avant d’ajouter : «En tant qu’ivoirien, mon voeux le plus cher est que nous intégrions l’importance de messages et d’actes de paix, de civisme, dans un souci toujours plus vif de développement. La vie est précieuse!

En ce jour de la célébration de la paix dans notre cher pays, je m’associe à toutes les démarches et vœux dans ce sens. Mes compatriotes en général et la jeunesse en particulier à qui je m’adresse régulièrement, pilier fondamental de nos sociétés, sont au cœur du sujet», a ensuite écrit Didier Drogba, récemment nommé ambassadeur de la paix dans le monde.