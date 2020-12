«Regina Daniels sait que je peux épouser une autre femme», Ned Nwoko

L’actrice nigériane populaire Regina Daniels et son mari, Ned Nwoko, se sont mariés l’année dernière et ils ont la chance d’avoir un enfant.

Bien que Nwoko ait plusieurs femmes, Daniels étant le sixième, dans une récente interview vidéo de BBC Igbo, Nwoko a déclaré qu’il pouvait épouser une autre femme et toutes ses femmes, dont Daniels le savait.

Il a en outre partagé son histoire d’amour en déclarant qu’il avait épousé l’actrice trois semaines après leur rencontre.

«Je l’ai rencontrée et je l’aimais. Nous nous sommes mariés en trois semaines. J’ai épousé toutes mes femmes dans la même période. Je ne crois pas qu’il faille sortir avec quelqu’un pour les épouser. Ne sortez avec personne que vous voulez épouser.

Lorsque vous les épousez, vous commencez à tomber amoureux dans le mariage. Même dans ma culture, comme un gamin dans les années 60, les gens ne sortaient pas ensemble. Ils arrangeaient des mariages de famille en famille; ils choisissent une femme.

La plupart des filles devaient être vierges lorsqu’elles se marieraient et qu’elles fondaient une famille à partir de là. Parce qu’ils ne se connaissaient pas avant de se marier, il y avait beaucoup d’excitation et beaucoup d’apprentissage à faire.

Mais Regina et moi, c’est une histoire intéressante car avant de la rencontrer, je ne la connaissais pas. Je ne regarde pas de films; Je ne regarde jamais de films. Je l’ai rencontrée la première fois quand elle est venue chez moi avec sa mère et ses frères et sœurs car ma place à Delta est un lieu touristique. Ils sont venus regarder autour de moi et je l’aimais et c’était tout.

«Alors, que j’épouse une autre femme ou non; elle sait que cela peut arriver. Je viens d’un environnement très polygame. J’adore les enfants donc je veux plus d’enfants. Elle le sait et mes autres épouses le savent donc nous verrons ce qui se passera à l’avenir», a déclaré Nwoko.