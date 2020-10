Regina Daniels : cette photo d’elle en culotte qui montre la nouvelle rondeur de ses fessiers (photos)

Justin Bieber doit être heureux aujourd’hui ! En effet, sur Instagram, le chanteur a franchi un beau palier d’abonnés ! Cette année 2020 a beau être difficile pour tout le monde, elle peut sourire à certains ! En effet, le chéri d’Hailey fait un carton !

Côté musique, il a sorti «Holy» avec le rappeur The Chance qui fait un tabac ! Il a aussi sorti le son «Lonely» qui n’est pas en reste niveau succès ! Enfin, il a pris la place de Drake dans le clip «Popstar». Si vous ne l’avez pas vu, la vidéo est très drôle et assez déstabilisante !

Dans sa vie perso, Justin Bieber file toujours le parfait amour avec la belle Hailey ! Une source proche a même confié qu’elle ne serait pas étonnée si un bébé était prévu pour 2021 !

On a trop hâte de voir le chanteur devenir papa un jour. Pas vous ? En attendant, Justin Bieber vient de franchir une jolie étape sur les réseaux sociaux. En ce moment, les stars voient leur nombre de followers croître et battre des records ! En effet, on a vu Ariana Grande devenir «La Reine d’Instagram» en août.

Eh oui ! La belle a franchi les 200 millions d’abonnés. Ainsi, elle est devenue la première femme a obtenu un tel score… Pourtant, le compte officiel Instagram et Cristiano Ronaldo restent les plus suivis d’Instagram avec respectivement 372 et 241 millions de followers. Ces nombres nous font perdre la tête, pas vous ?

Justin Bieber est loin de battre ces records, mais il vient de dépasser un joli nombre ! En effet, il vient d’avoir 150 millions d’abonnés sur Insta. Ainsi, le chanteur garde la dixième place des personnalités les plus suivis du réseau ! Devant lui, on compte, Beyoncé, Léo Messi ou encore Kim K !