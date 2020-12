Réforme du système éducatif béninois : Moïse Kérékou désapprouve Patrice Talon

A l’instar d’autres personnalités politiques, l’ex-ambassadeur du Bénin en Turquie, Moïse Kérékou a réagi, ce mercredi 30 décembre 2020, au discours du chef de l’État, Patrice Talon sur l’état de la nation notamment sur le système éducatif béninois.

Patrice Talon et Moïse Kérékou ne partagent pas la même vision sur la réforme du système éducatif au Bénin. Devant la représentation nationale, mardi, le président de la République, lors de son discours sur l’état de la Nation, a insisté sur l’urgence de réformer le système éducatif.

«Notre système éducatif forme la plupart de nos enfants au chômage et n’offre pas à notre économie la main-d’œuvre qualifiée dont elle a besoin pour se développer et créer de la richesse. Il urge de remédier à cela en remplaçant la majorité de nos établissements secondaires et universitaires actuels par des collèges, des lycées et des écoles supérieures techniques et professionnels. Cette réforme est déjà engagée», a-t-il déclaré, devant les députés.

En réaction à cette déclaration du président Patrice Talon, Moïse Kérékou, ex-ambassadeur et fils du président Mathieu Kérékou estime que «c’est une erreur de penser que la formation technique et professionnelle vienne remplacer l’éducation de base et l’enseignement général».

Selon lui, «nous devons plutôt renforcer l’enseignement général et y ajouter les formations professionnelles ainsi que l’employabilité dès le secondaire».