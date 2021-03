Réckya Madougou : les raisons de son arrestation, selon son avocat Me Renaud Agbodjo

Alors qu’elle revenait d’un meeting qu’elle a organisé ce mercredi 03 mars 2021 dans la capitale, Porto-Novo avec d’autres candidats de l’opposition, la candidate recalée du parti « Les Démocrates» à la présidentielle d’avril prochain, Réckya Madougou a été arrêtée par la police. Sur Rfi, son avocat-conseil a évoqué les motifs principaux de son arrestation qu’il qualifie « d’arbitraire et d’illégale».

On en sait un peu sur ce qui est reproché à la candidate recalée du parti “Les Démocrates”, Réckya Madougou, gardée à vue à la Brigade économique et financière (Bef) après son arrestation, mercredi. En effet, l’ex-ministre de Boni Yayi sortait d’un meeting politique qui a réuni plusieurs centaines de militants des parti « Les Démocrates» et du Front pour la restauration de la démocratie (Frd) lorsqu’elle a été interpellé par les éléments de la police républicaine.

« Les policiers ont pris le contrôle de son véhicule. Ils ont sorti tous les autres occupants de son véhicule pour la conduire directement à la Brigade économique et financière », a confié son avocat Me Renaud Agbodjo sur les antennes de Rfi. A l’en croire, il lui serait reproché des faits « d’association de malfaiteurs et de terrorisme ». Prenant le contre-pied de ces accusations, Me Renaud Agbodjo estime que c’est la candidature de sa cliente qui dérange le pouvoir.

Il dénonce ainsi une arrestation

« politique, arbitraire, illégale » qui, selon lui, viole les principes les plus élémentaires des droits humains. « On ne peut pas empêcher un citoyen dans un État qui se dit démocratique d’exercer ses droits civils et politiques garantis par la Charte africaine des droits de l’homme », a-t-il insisté.