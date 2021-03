«Reckya, je ne te lâcherai pas», Joël Aïvo réitère son soutien à l’opposante

Le candidat du Front pour la restauration de la démocratie (FRD), Joël Aïvo ne pense pas rebrousser chemin. Via un message fort, l’homme de droit a réaffirmé son soutien à Reckya Madougou, arrêtée ce mercredi à Porto Novo en sa compagnie.

En effet, Joël Aïvo dans son message est revenu sur les faits. Le constitutionnaliste a déclaré que la police a fait diversion en faisant croire qu’elle est venue l’arrêter alors que son plan visait son amie, sa sœur, Reckya Madougou. Cependant, il réitère son attachement à la dame de fer de l’opposition en saluant son courage.

Le message de Joël Aïvo à l’opinion publique et à Reckya Madougou

Reckya, je ne te lâcherai pas, et tu le sais.

À 18h50, la nouvelle tombe.

Mercredi 03 mars 2021, 18h50 Mme Barkatou SABI-BOUN, ma Directrice de Cabinet monte à la Tribune sur l’estrade et me dis : «Président, il paraît qu’un fort détachement de la Police Républicaine est à la sortie pour vous arrêter».

À sa grande surprise, je lui ai répondu «C’est parfait. Allons-y, je suis prêt». Quelques minutes plus tard, Franck OKE, un de mes jeunes conseillers juridiques qui venait d’échanger avec les policiers vient à son tour me souffler à l’oreille «Fofo, la police est dehors et aurait reçu pour ordre de t’arrêter».

Je lui ai dit Franck, «Pas de problème je suis là». Immédiatement, le Ministre Saliou AKADIRI m’envoie un papier sur la Tribune qui me confirme mon arrestation imminente.

À cet instant, je me tourne vers Reckya MADOUGOU, lui souffle l’information et lui montre le papier que venait de m’envoyer le Ministre AKADIRI. Reckya MADOUGOU me dit «pourquoi, qu’est ce que tu as fait ?», je lui ai dit «toi aussi, sans doute pour l’ensemble de mon œuvre politique pour la démocratie».

Il est vrai, dans le contexte actuel, depuis le «dialogue Itinérant», depuis un an, j’ai dû préparer mes enfants, ils sont encore tout petits, que mes opinions pouvaient me coûter ma liberté et que je pouvais ne pas rentrer un soir.

Au moment où tout le monde nous proposait de nous exfiltrer par une porte dérobée, nous avons dit ensemble «Jamais», mais d’un «Jamais» ferme.

Reckya MADOUGOU se lève pour attacher son bout de pagne à la hanche et me dit «Joël, allons y». Nous avons donc décidé de sortir normalement non pas pour affronter la police mais pour assumer nos opinions et nos actes.

Nous avons donc décidé avec Reckya MADOUGOU et Nadin KOKODÉ de nous tenir par les bras pour fendre cette foule immense, surexcitée et décidée à nous protéger et à nous défendre.

Une fois sur le Pont, le fameux Pont de Porto-Novo, quand je me suis retrouvé éjecté de la voiture, seul, abandonné par la Police au milieu de l’embouteillage, j’ai compris que la Police a fait diversion en faisant croire qu’elle est venue m’arrêter alors que son plan visait mon amie, ma sœur.

J’ai été impressionné par le sang froid et le courage de Reckya MADOUGOU durant cette épreuve.

Reckya, je ne te lâcherai pas, et tu le sais.

Frédéric Joël AÏVO