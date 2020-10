Recevez le classement complet des buteurs de la Liga 2020-21

Le championnat espagnol débuté il y a quelques mois, est déjà à sa sixième journée et connaît déjà à son actif une liste de buteurs sans Lionel Messi mais avec Luis Suarez et Ansu Fati qui font partie des tops 10. Découvrez dans cet article, le classement des buteurs au terme de la 6e journée.

Classement des buteurs de la Liga :

• Paco Alcácer 4 buts; 6 apparitions

• Luis Suárez. 3 buts; 4 apparitions

• Iago Aspas 3 buts; 6 apparitions

• Morales. 3 buts; 5 apparitions

• Gerard Moreno 3 buts; 5 apparitions

• Ansu Fati 3 buts; 4 apparitions

• Portu 3 buts; 6 apparitions

• M. Gómez. 3 buts; 6 apparitions

• Roberto López 2 buts; 5 apparitions

• Manu Vallejo. 2 buts; 6 apparitions

Rappelons que, pour le reste du classement général, le capitaine du Réal Madrid, Sergio Ramos apparaît à la 26e position avec 1 but au comptoir. En ce qui concerne Ivan Rakitić et Philippe Coutinho qui ont réalisé respectivement un seul but avec le FC Seville et le FC Barcelone, ils occupent le 28e et 29e rang.