Réal Madrid : Zinedine Zidane satisfait de ses joueurs !

Après le match face à l’Inter Milan de Antonio conte son ancien coéquipier, Zinedine Zidane en conférence de presse s’est félicité et félicité ses joueurs pour cette belle victoire en C1.

Hier pour la troisième journée en ligue des champions, le Réal Madrid s’est imposé face au Nerrazzuri (3-2) dans les dernières minutes grâce à Rodrygo. Une victoire méritée qui booste l’équipe dans le groupe B.

Présent en conférence de presse après-match, Zinedine Zidane s’est montré satisfait de cette première victoire.

«(Cette victoire), elle fait un bien fou. Elle est importante. On n’a pas lâché. Notre match en Allemagne avait déjà été très bon, donc d’avoir pu égaliser à la fin, c’était logique, presque normal. Même s’il est vrai que le match a été plus équilibré ce (mardi) soir, je pense qu’on mérite aussi notre victoire. Ce sera difficile comme ça jusqu’au bout, il n’y a plus de match facile, où on se dit ‘on rentre sur le terrain et c’est bon, on va gagner’. C’était important de gagner ce soir parce que c’était une finale, comme je l’ai dit, et on en aura d’autres très rapidement», s’est félicité l’entraîneur merengue.

Occasion pour lui de donner des nouvelles de Éden Hazard sorti en seconde période sur un petit choc. Mais pour Zinedine Zidane, il n’y a pas encore de péril dans la demeure : «il a pris un gros coup sur l’autre pied, mais rien de plus. Ce n’est pas grave. Eden, comme Asensio, doivent travailler car ils ont été écartés très longtemps.»