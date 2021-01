Réal Madrid : Zidane regrette sa défaite !

Le Real Madrid a loupé hier le clasico pour la finale de la Supercoupe d’Espagne. Il a été battu (1-2) et éliminé par l’Athletic Bilbao dans les 90 minutes. Et voici ce que en pense Zinedine Zidane.

En conférence de presse le tacticien tricolore s’est prononcé sur le match avec beaucoup de regrets au micro de L’Equipe. Mais, il s’abstient de blâmer ses joueurs.

«On est clairement très mal rentrés dans notre match, on prend deux buts et on perd nos premiers ballons. Notre relance n’a pas été bonne du tout. En deuxième mi-temps, on a été bien meilleurs, on s’est créé des occasions, on a été plus agressifs, mais cela n’a pas suffi», a-t-il regretté.

«Les erreurs individuelles font partie du jeu. Ce qui a manqué c’est le fait de ne pas aller trop presser haut. Dans le football, c’est ce qu’il faut faire. Mais ça arrive. Ce n’est pas un échec, on a tout donné. C’est comme ça, on ne peut pas toujours gagner. On va continuer à travailler. Il y a des moments compliqués dans une saison et on va tout faire pour changer la dynamique», a ajouté Zidane.