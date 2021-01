Réal Madrid : Zidane met les choses au clair avec Ramos !

Interrogé sur le cas Neymar en conférence de presse, Mauricio Pochettino a livré quelques indications sur l’état de santé de son joueur.

Victime d’une entorse de la cheville lors de PSG-Lyon (0-1), Neymar sera forfait pour la réception du Stade Brestois samedi au Parc des Princes. Son entraîneur donne certaines informations sur sa blessure.

«Aujourd’hui, Neymar passe un nouvel examen pour savoir s’il peut revenir avec le groupe, nous en saurons plus cet après-midi. On le suit de près, avec le staff médical et le département de performance, on attend les résultats pour savoir quand il pourra faire son retour», a ainsi confié l’entraîneur argentin des champions de France.