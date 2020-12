Réal Madrid : Zidane a tenu sa promesse faite à Florentino Pérez !

Zinedine Zidane était au bord du précipice à cause de la colère de ses dirigeants. Mais un terrain d’entente a été trouvé où le coach a promis de redresser la pente et il l’a fait.

Après des défaites connues en Liga et en Champions League, Zinedine Zidane était presque sur le point de partir. Le Français a été l’objet de nombreuses critiques, où les détracteurs ont souhaité qu’il soit remplacé ou qu’il démissionne.

Mais Florentino Pérez au lieu d’un licenciement a plutôt souhaité parler entre quatre yeux avec son coach pour prendre le pouls de sa motivation.

D’après El Mundo, avant les deux récentes victoires du club, Florentino Pérez, le président merengue, est parti s’entretenir avec son entraîneur, seul à seul, dans un bureau de Valdebebas.

Le Français à cette occasion a rassuré son supérieur en lui faisant une promesse : «on va sortir de ce mauvais pas». Pérez, content, l’a chaleureusement salué.

Et finalement, la promesse a tenu ses fruits. Zizou et ses poulains ont gagné le FC Séville (0-1) à l’extérieur et Borussia Mönchengladbach (2-0) à domicile. On peut donc dire que le Real Madrid a repris ses couleurs.